VivaVoce Festival chiude al teatro Eden coi B Vocal

Una chiusura in grande stile. Quarto e ultimo appuntamento, sabato 1 dicembre, per il VivaVoce Festival, la rassegna internazionale di musica a cappella che chiude l’edizione 2018 al Teatro Eden con gli esplosivi B Vocal. Quello del teatro trevigiano è un gradito ritorno per il festival internazionale guidato da Andrea Trevisi, location adatta alla chiusura di un’altra edizione da record e soprattutto per un gruppo eclettico come quello degli spagnoli, pronti a regalare uno show che mescola teatro, commedia, musica dance, pop e classica: una vocal comedy!

B Vocal. La critica musicale è unanime nel descrivere questo straordinario quintetto spagnolo: “sono divertimento puro: con loro ci si dimentica di ascoltare una performance esclusivamente a cappella”. Nello show dei B Vocal le trascinanti canzoni si combinano con humour, teatro, flamenco, beatbox, latino americano in uno spettacolo appassionante: lo stile unico dei B Vocal è un mix di teatro, commedia e musica dance, pop e classica. Il gruppo ama definire le proprie performance come delle Vocal Comedy Experience. I B Vocal hanno tenuto 3.000 concerti, ha pubblicato 6 CD e 3 DVD, per non parlare di numerosi premi: vincitori nel 2006 del Vokal Total di Graz e pluripremiati nel 2010 al Festival Harmony Sweepstakes di New York e San Francisco (premio del pubblico, migliore canzone e premio della giuria). I B Vocal si sono esibiti in tutto il mondo, inclusi Cina e Sud Corea, dove ogni anno sono invitati a partecipare a tournée di grande successo.

«Una chiusura spumeggiante – spiega Andrea Trevisi, direttore artistico del VivaVoce Festival – quella del VivaVoce Festival di quest’anno. Siamo orgogliosi di poter ospitare degli artisti a tutto tondo come i B Vocal che garantiranno un spettacolo davvero entusiasmante e divertente, in una cornice come quella del Teatro Eden che si annuncia gremita, a dimostrare ancora una volta quanto la musica a cappella caratterizzi la città di Treviso».

PREVENDITA:

Info e Prenotazioni

320.6152693 / ticket@vivavoce.tv