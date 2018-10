Il VivaVoce Festival parte dagli Opus Jam

Schiarite le voci: che il canto abbia inizio! Prende il via sabato, alle ore 20.45 all’Auditorium Sant’Artemio della Provincia di Treviso, il VivaVoce Festival, festival internazionale dedicato alla musica a cappella. A battezzare la manifestazione saranno le voci francesi degli Opus Jam, il miglior gruppo vocale d’Oltralpe. Si tratta della prima data della kermesse che proseguirà con altri 3 appuntamenti fino al 1 dicembre. Dopo il sold-out di tutti i concerti nell’edizione 2017, il VivaVoce torna quindi a rendere Treviso la capita della musica a cappella in Italia.

Nati da un’idea di Emmanuel Cappelaere nel 2010, gli Opus Jam possono essere considerati la migliore formazione a Cappella in Francia. Opus Jam incontrano il pubblico armati di talento, generosità, umorismo, realizzando da allora svariate collaborazioni, tra le quali quella con il trombettista Ibrahim Maalouf, ed esibizioni sia in Asia che in Europa, presentando un repertorio Soul & Motown attraverso melodie conosciute a livello internazionale. Nel 2017 Opus Jam sono stati selezionati per rappresentare la Francia al Moscow Spring A Cappella Festival, risultando vincitori assoluti tra i 167 gruppi provenienti da tutto il mondo.

“Il VivaVoce Festival si conferma l'evento italiano della musica a cappella, l'unico festival nel suo genere. Quest'anno abbiamo lavorato nel segno della conferma della qualità e della continuità, proponendo in 4 serate il meglio dei gruppi vocali a livello nazionale ed europeo – spiega il direttore artistico del festival, Andrea Trevisi – Siamo orgogliosi di poter ancora una volta trasformare Treviso nella capitale della Musica A Cappella e avere degli ospiti esteri che a loro volta organizzano i più importanti festival della loro nazione, è il segno di collaborazione e scambi internazionali che proseguono e arricchiscono ancor più il nostro panorama. Vi invito allora alla prima delle 4 serate con i francesi Opus Jam e agli altri concerti”.

Le altre date del VivaVoce Festival:

Sabato 10 novembre – Occhi Chiusi in Mare Aperto (ITA) e Mezzotono (ITA)

Auditorium Sant’Artemio, Treviso

Sabato 24 novembre – Amarcord (GER)

Museo Santa Caterina, Treviso

Sabato 1 dicembre – B Vocal (SPA)

Teatro Eden, Treviso

20.45