La storia di coach Berardi, dal coma alla doppia promozione con il Preganziol volley

PREGANZIOL E’ il 5 aprile 2016: «Stavo lavorando su una scala alta circa 4 metri. Dopo una decina di giorni mi sono svegliato all’ospedale e mi hanno raccontato cos’era successo». Flavio Berardi è un miracolato. Dopo l’incidente sul lavoro, il coma e il risveglio, è tornato a fare ciò che gli riesce meglio: allenare. Lo fa dal 1979 a ogni livello, sedendo in panchina, negli anni, dal giovanile alla serie B (vice campione d’Italia UISP a fine anni ’90 con il Magico Volley Treviso). «Ma quando mi è stato proposto di prendere in mano la giovanissima under 14 di Preganziol, che poi ha disputato il campionato di terza divisione con alcune under 16, non camminavo ancora – precisa coach Berardi -. Il dirigente Lorenzo Chin e l’allenatrice della serie C Lidia Compagno sono venuti a farmi visita in ospedale scommettendo su di me. Devo ringraziare loro così come le atlete che sto allenando: so di essere un tecnico molto esigente e per questo devo ringraziarle per avermi sopportato in questo due meravigliose stagioni.»

La seconda divisione, che da neopromossa ha vinto i play off espugnando Pederobba 3-1 e confermando il successo, con un 3-2, sabato scorso in casa, si era posta come traguardo la salvezza. L’obiettivo era quello di maturare esperienza confrontandosi con atlete avversarie talvolta ultra trentenni. E invece, acciuffati in extremis i play off, le ragazze di Preganziol hanno dimostrato di meritare e di poter valere la categoria superiore. In un palazzetto di Sambughé gremito, hanno esultato per il secondo anno consecutivo. «E dire che il match di ritorno non era iniziato sotto i migliori auspici – aggiunge Berardi -. In fase di riscaldamento si era infortunata Chiara Wabersich, nostro primario terminale d’attacco. Ha provato a scendere in campo, ma dopo aver giocato una manciata di palloni, mi sono visto costretto a sostituirla. Abbiamo trovato altri sbocchi, talvolta improvvisando. E’ stata una vittoria sudatissima, ma meritata.».

Le atlete neo promosse in prima divisione: Bettiol Alessia (capitano), Albano Sara, Sartor Emma, Wabersich Chiara, Toniolo Angelica, Ndoka Kristiana, Nascimben Laura, Marini Sara, Barzan Beatrice, Forcella Anna, Visentin Anna, Favaro Gaia, Ardizzon Giulia, Vanin Giulia, Angelini Greta, Barzan Beatrice (che è anche 2° allenatore). All. Berardi Flavio.