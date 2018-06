C'era una volta Treviso d'estate, ecco il programma dell'edizione 2018

TREVISO Nel fine settimana del 16 e 17 giugno, si concentrerà in città la maggior parte degli eventi dell'edizione 2018 della rassegna C’era una volta…Treviso d'estate, l’evento di apertura dell’estate trevigiana. Ma in realtà già dal weekend precedente, quello che si apre venerdì 8 giugno, Treviso si riempirà di piccole iniziative all'insegna del divertimento e del buon cibo, con stand, spettacoli, moda e tanta musica. Come ogni anno, hanno accolto l'invito dell'amministrazione comunale tantissimi gruppi ed associazioni del territorio, che intratterranno cittadini e visitatori con una vera e propria galassia di eventi, e ciascuno con la propria arte. “Treviso ancora una volta diventa palcoscenico urbano, sul quale si spiegheranno mercatini, spettacoli, concerti, iniziative gastronomiche e tanto altro ancora: un magnifico connubio di arti e mestieri per rendere Treviso ogni anno più attrattiva”, dichiara il sindaco di Treviso.

“Continuiamo a credere nel progetto perché altissima è la partecipazione di tante forze vive trevigiane – prosegue l'assessore allo sviluppo e alla crescita del Comune di Treviso - Grazie ai commercianti, agli artisti, ai produttori di vino, agli artigiani, a tutte le forze del cambiamento della città, che oggi è una realtà viva, stimolante, piena di energie. Con tanta qualità da offrire”. Tante le novità di quest'edizione, che come sempre strizza l'occhio al mondo del vintage. Come per gli anni scorsi, gli eventi più attesi saranno l'Elvis Days sulle Mura cittadine, e il Fish'n'Fest al mercato ortofrutticolo. Ma vediamo nel dettaglio il calendario degli eventi.

ANDAR PER MERCATINI – Sempre fondamentali negli eventi stagionali del Comune di Treviso i mercatini dei borghi e dei quartieri. L'associazione artigiani e commercianti di Borgo Cavour organizza sabato 16 goigno la Serata vintage in Borgo, a partire dalle 16:00 e fino al dopocena; sempre sabato 16, dalla prima ,mattina mostra di libri antichi Libri in Loggia – La piccola Atene sotto la Loggia dei Cavalieri; MammArt Obiettivo Famiglia organizzano come sempre la mostra mercato di artigianato Creativo per Passione, tra piazza S- Leonardo e piazza Santa Maria dei Battuti; sia sabato che domenica, invece, nella piazzetta del Battistero sarà possibile sbizzarrirsi con la RiCreAzione – Mercatino artigianale del riuso; infine, Campagna Amica Coldiretti allestirà per tutta la giornata di domenica 17 giugno in Piazza Borsa la mostra-mercato Antichi sapori e Mestieri.

DIVERTIAMOCI – Già in corso nell'atrio di Ca' Sugana l'esposizione di arte contemporanea Oltre l'immagine, a cura di Roberta Gubitosi in collaborazione con Walter Pavanetto per Cooperativa Solidarietà: presentazione l'8 giugno alle 18:30; e sempre venerdì 8 giugno, a partire dalle ore 19:00, il ristorante Med in Quartiere Latino organizza Centobolle in Degustazione, con 100 vini da tutto il mondo, selezionati su 54 produttori, tutti insieme per la più grande manifestazione a tema “bollicine” nel cuore di Treviso; fa capolino nel weekend di “C'era una volta... Treviso d'Estate” anche il Festival Suoni di Marca, che darà vita al Prefestival Suoni di Marca con una serata milonga in Quartiere Latino, in programma sabato 16 giugno dalle ore 21:00. Il clou del weekend si consuma però sulle Mura cittadine, dove imperverseranno gli artisti degli Elvis Days: la rassegna dell'Home dedicata ai nostalgici del Re del Rock sarà di scena dal 15 al 17 giugno (ma ci sono antipasti musicali in programma già il 13 e 14 giugno), e vedrà come sempre alternarsi concerti, performance, vintage market, auto e moto d'epoca, stand gastronomici, workshop, addirittura una Messa cantata in originale stile Gospel.

Domenica 17 giugno, dalle 18:30 in Piazza dei Signori, tradizionale Sfilata di Moda della Treviso Fashion School, mentre la Loggia dei Cavalieri ospiterà per tutto il giorno la rassegna di abbigliamento estivo d'epoca Ea congrega del tabaro; la mostra d'abbigliamento dividerà lo spazio della Loggia con la 3^ Mostra Fotografica Per un Sorriso, il cui ricavato andrà in beneficenza alla ONLUS di Paola Viola “Una mano per un sorriso”; per rimanere in tema, dal 16 al 25 giugno al Salone dei Trecento saranno esposte le fotografie d'autore di Francesco Comello, in una personale visitabile gratuitamente e dal titolo L'isola della bellezza.

Ma “C'era una volta... Treviso d'Estate” proseguirà anche nel fine settimana del Solstizio d'Estate: il 21 giugno Festa europea della Musica, con tanti eventi di tutti i generi in contemporanea nelle principali piazze del centro storico; Fondazione Benetton Studi e Ricerche invita venerdì 22 giugno allo spettacolo di danza-teatro Emigranti di Faberteater, in scena ad ingresso libero a Santa Maria dei Battuti; il 23 giugno alla Loggia dei Cavalieri l'assessorato alla partecipazione e alle politiche giovanili, in collaborazione con l'associazione Cineforum Labirinto “Buster in Loggia”, premia i vincitori del Concorso Sedicitrenta, dedicato alle iniziative dei cittadini compresi tra i 16 e i 30 anni di età. E sempre sabato 23 giugno, con i festeggiamenti che proseguiranno anche domenica, l'Associazione sportiva Canottieri Sile celebra i suoi 110 anni di attività e i 50 anni dell'oro olimpico di Baran, Sambo e Cipolla a Città del Messico 1968; infine, il 28 e 30 giugno semifinali e finale al Teatro Comunale Del Monaco per il Concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte. Ma la grande novità di quest'edizione di “C'era una volta... Treviso d'Estate” è l'ITALA PILSEN DAY: sabato 23 giugno una pedalata retrò organizzata da Birra Peroni, con partenza alle 11:30 da Piazzetta Aldo Moro, picnic a Parco degli Alberi Parlanti e tanti percorsi per riscoprire su due ruote le bellezze di Treviso.

TURIMO – Tre visite guidate dedicata a visitatori e cittadini curiosi sono in programma tra il 15 e il 16 giugno: sabato alle 15:30, Unpli Treviso organizza la visita Treviso e le sue piazze: per prenotarsi è possibile contattare l'ufficio IAT di Treviso; sempre sabato 16 giugno, le Guide Turistiche del Veneto esplorano le Tracce di Storia sui Muri della Città, mentre il giorno prima organizzano visite guidate al Museo Diocesano per ammirare la mostra Gli occhiali al Potere, con una presentazione speciale dei nuovi modelli, che i partecipanti potranno provare. Prenotazione obbligatoria con e-mail a eventi@guideveneto.it.



QUARTIERI – Appuntamento di punta già da mercoledì 6 giugno al mercato ortofrutticolo in zona Stiore con il Fish'n'Fest, la grande festa del pesce di Albertini che rinnova ogni anno la sua gustosa offerta per golosi ed appassionati, tra cabaret, karaoke e buona musica; il 16 e 17 giugno “C'era una volta... Treviso d'Estate” è partner anche della tradizionale Sagra di Canizzano, ma un po' tutti i quartieri di Treviso vivranno un grande fermento nel mese di giugno: spettacoli musicali al Teatro delle Voci a San Liberale, la Festa di San Zeno il 15 giugno, l'evento musicale Live@SanZeno18 il 23 giugno nell'area verde del Giorgi in via delle Medaglie d'Oro, il Fotomercato a Sant'Antonino domenica 17 giugno, alla Chiesa Votiva, la Festa di San Paolo dal 24 al 29 giugno. E poi il Cinema d'Estate, con proiezioni estive a San Zeno, Sant'Antonino, Monigo e Fiera, dedicate soprattutto ai bambini.