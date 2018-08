Due casi di West Nile riscontrati all'ospedale Ca' Foncello

TREVISO Due nuovi casi di West Nile al Ca’ Foncello riguardanti, rispettivamente, un’anziana residente nel Moglianese e un 36enne che abita nel sandonatese, Le condizioni di entrambi i pazienti non destano preoccupazioni, l’uomo è stato dimesso in mattinata. Il Dipartimento di Prevenzione ha consigliato interventi di disinfestazione nelle zone di residenza dei due pazienti. Si ricorda l’importanza, nella prevenzione del West Nile, di adottare tutte le misure volte a evitare le punture e ad evitare che le zanzare possano riprodursi facilmente. In particolare è consigliabile: usare repellenti e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto, usare zanzariere alle finestre, svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante, cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali.

IL BILANCIO IN VENETO