Nuovo regolamento per accedere alla Ztl, ecco cosa cambia

La Giunta comunale ha approvato la modifica della regolamentazione della sosta nella Zona a Traffico Limitato del Centro storico. Il provvedimento si è reso necessario per la disciplina e il riordino dell’accesso di veicoli, al fine di evitare, a titolo esemplificativo, fenomeni di intralcio provocati dai mezzi che transitano e sostano per le consegne.

Gli orari verranno riprogrammati nel modo seguente: le imprese che effettuano servizi di trasporto merci potranno accedere dalle 5.30 alle 9.30, dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 20 nei giorni feriali mentre le imprese che effettuano interventi di manutenzione potranno transitare dalle 6 alle 20 solo per il carico-scarico attrezzi senza sosta. Gli operatori postali e corrieri potranno transitare dalle 5.30 alle 9.30 e dalle 13 alle 15 dei giorni feriali. Le imprese potranno sostare per un tempo massimo di 10 minuti, tranne che per eventuali parcheggi regolamentati. I nuovi orari entreranno in vigore entro 30 giorni, una volta ultimata la procedura di comunicazione alle parti interessate da parte dell’Ufficio permessi oltre che la riprogrammazione degli accessi elettronici.