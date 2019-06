Trofeo Lions Rotary Panathlon: oltre duemila euro per il progetto Ad Personam

Tra le quote di iscrizione alla gara di golf, le donazioni personali e la vendita dei biglietti della lotteria, l’ammontare della raccolta ammonta a 2.100 euro. I tre presidenti, Simonetta Benetollo (Lions), Leopoldo Fogale (Panathlon), Guido Zancanaro (Rotary) hanno voluto fortemente elargire il contributo al Servizio Ad Personam e il centro anziani ringrazia per la donazione ottenuta, motivo per lavorare ancora di più in sinergia col territorio.

Il progetto “Ad Personam” del Centro Anziani Sartor vuole mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per le famiglie del territorio. Un servizio professionale, attento ai bisogni dell’anziano con tempi di attivazione rapidi che vuole essere di supporto a chi non gode dell’assistenza domiciliare pubblica o vuole integrarla, il tutto a prezzi calmierati per poter soddisfare le esigenze di tutta la comunità. Si tratta di assistenza temporanea o continuativa che può essere effettuata a domicilio o direttamente nel Centro Diurno ATTIVAMente del Sartor in via Ospedale, 12.