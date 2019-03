Modifica la targa dell'auto ed entra 200 volte nelle Ztl del centro

Lo stratagemma era tanto semplice quanto efficace. Con un adesivo bianco aveva modificato la targa della sua auto coprendo la linea bassa della lettera "E" trasformandola in una "F". Risultato: nessuna telecamera era in grado di risalire alla sua identità e quindi poteva tranquillamente passare davanti alle telecamere di autovelox e zone a traffico limitato senza essere multato.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" negli ultimi mesi il truffaldino guidatore era diventato un vero e proprio incubo per la polizia locale di Treviso. Oltre duecento accessi ripresi dalle telecamere dei varchi Ztl e neanche una multa. La Smart bianca per i vigili urbani risultava un'auto fantasma perché non si riusciva a capire dalle immagini la presenza dell'adesivo che aveva trasformato la "E" in una "F". Nei giorni scorsi però la polizia locale ha beccato la Smart in diretta, proprio mentre stava violando per l'ennesima volta le zone a traffico limitato del capoluogo di Marca, parcheggiando senza problemi in Piazza Pola. I vigili urbani si sono subito recati sul posto e hanno atteso il ritorno del guidatore, colto in flagrante. Scoperto l'inganno, l'automobilista non ha potuto far altro che ammettere le sue colpe e svelare l'inganno della targa camuffata. Se verrà sanzionato per tutti i 200 accessi non autorizzati alle Ztl dovrà sborsare circa 16 mila euro di multe a cui potrebbe aggiungersi, quasi sicuramente, la sanzione per aver girato in strada con una targa contraffatta. Il valore minimo di questa multa parte da 1988 euro e può arrivare fino a 7953 euro. Un vero e proprio salasso per l'automobilista truffaldino. Un toccasana, invece, per le casse della polizia locale che è riuscita a mettere a segno un'altra importante operazione.