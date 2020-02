Lettera aperta al leader delle "sardine" dai truffati delle popolari venete

Abbiamo letto che avete scritto al Premier Conte che vi riceverà nei prossimi giorni per avere la vostra agenda di priorità rispetto ai problemi che rilevate nel paese. Considerato che l'unico incontro avuto con il Premier nel merito della questione che ci riguarda lo abbiamo avuto solamente a palazzo Chigi quando ci è stata letta la norma che ci riguarda e poi non siamo più riusciti a confrontarci con il Presidente del Consiglio, abbiamo quindi deciso di scrivervi per sottoporvi l'approfondimento di un tema che riguarda tutti i conti correnti e il risparmio… Come avrete letto nei giornali, diverse sono state le banche liquidate negli ultimi anni in Italia, da Etruria a Vicenza e ora Bari e migliaia i cittadini gettati nella disperazione di aver perso i propri risparmi. Ora il governo attuerà una forma di rimborso al 30 per cento, ma la situazione non può certo dirsi risolta, anzi, in queste settimane infatti è implosa un’altra Banca Popolare, la Popolare di Bari con altre decine di migliaia di risparmiatori coinvolti, a dimostrare che la situazione del mondo bancario italiano è tutt'altro che tranquilla e, con il bail-in in agguato, nessun detentore di conto corrente può dirsi oggi al sicuro. Noi, pur rappresentando migliaia di famiglie e di lavoratori alcuni anche genitori o parenti di vostri sostenitori, non siamo mai riusciti a catalizzare l'attenzione dei media del Governo e dei poteri forti come avete fatto voi, considerato l'argomento tabù per molti. Vi chiediamo quindi, vista la grande opportunità che vi è stata presentata legata a un'enorme responsabilità sociale, di sensibilizzare ancora di più Istituzioni, Governo e Presidente Conte sui temi del risparmio e la categoria dei risparmiatori a cui apparterrete sicuramente anche voi e le vostre famiglie. Restiamo a disposizione per maggiori approfondimenti e relativo confronto. Cordiali saluti

Luigi Ugone

presidente Associazione

“noi che credevamo...”