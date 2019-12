Tumore incurabile, il sorriso di Giorgio De Longhi si è spento a 57 anni

Treviso in lutto per la tragica scomparsa di Giorgio De Longhi, 57enne colpito 9 mesi fa da un tumore maligno al cervello che non gli ha lasciato alcuna via di scampo.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", De Longhi era il responsabile amministrativo della ditta padovana Fravol. Grande appassionato di sport, teneva dei corsi di spinnning in palestra a Signoressa. Proprio alla fine di una delle sue lezioni, lo scorso marzo, il 57enne è stato colpito da un'improvvisa crisi epilettica. Le analisi in ospedale avevano chiarito la causa di quel malore: Giorgio aveva un glioblastoma, un tumore maligno al cervello. L'immediato intervento chirurgico e la radioterapia sembravano aver migliorato le sue condizioni di salute ma nelle ultime settimane un peggioramento improvviso lo ha costretto a un nuovo ricovero e al decesso nella giornata di sabato 7 dicembre. A fine maggio, due mesi dopo aver scoperto la malattia, si era sposato con l'amata compagna Sonia con cui aveva avuto il figlio Edoardo, oggi 19enne. Una famiglia comprensibilmente sconvolta dalla scomparsa di Giorgio che, fino all'ultimo, ha lottato nella speranza di vincere la sua battaglia contro la malattia. Decine i messaggi di cordoglio che hanno affollato in queste ore la sua bacheca Facebook dopo la notizia della scomparsa. I funerali saranno celebrati mercoledì 11 dicembre nella chiesa di Santa Bona a Treviso.