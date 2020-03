Malattia incurabile, Giuseppina Maggion perde la vita a 68 anni

Ormai da due anni aveva scoperto di avere una grave malattia. Lo scorso agosto si era sottoposta a un primo intervento in ospedale, seguito, poche settimane più tardi, da una seconda operazione. A inizio 2020 le sue condizioni sono peggiorate e domenica scorsa, 15 marzo, Giuseppina Marcon ha perso la vita all'età di 68 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi, il cordoglio a Montebelluna, suo paese d'origine è stato davvero enorme. Moglie dell'imprenditore Dino Marcolin, Giuseppina ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro nel settore calzaturiero, avviando l'azienda M&M e delocalizzandola con il passare degli anni in Romania dove guidava centinaia di dipendenti e ben due stabilimenti. Divisa tra il Veneto e la Romania, Giuseppina aveva sempre tenuto Montebelluna nel suo cuore. Qui aveva amici, familiari e tantissime persone che oggi la ricordano come una donna speciale, piena di voglia di vivere e con un sorriso inconfondibile, senza dimenticare la sua infaticabile dedizione per il lavoro. Lo Sportsystem di Montebelluna e tutto il settore calzaturiero trevigiano ne piangono la scomparsa. Giuseppina, oltre al marito Dino, lascia gli amati figli Marzia e Mauro che oggi mandano avanti lo stabilimento di Montebelluna della M&M. La sepoltura avverrà in forma privata nei prossimi giorni al cimitero di Montebelluna.