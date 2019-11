Malattia incurabile, mamma Daniela perde la vita a 60 anni

Un'altra mamma trevigiana ha perso la vita per un tumore incurabile. Martedì scorso, 12 novembre, il sorriso inconfondibile di Daniela Dal Bo si è spento all'età di 60 anni. In molti la conoscevano per il suo lavoro di segretaria del reparto di medicina all'ospedale di Vittorio Veneto.

Residente a Cappella Maggiore, Daniela era rimasta vedova dopo essere diventata mamma di due figli, gli adorati Angelo ed Elena. Nonostante le difficoltà aveva sempre un sorriso e una buona parola per tutti. I colleghi la ricordano come una persona dal carattere solare e gentile. Da molto tempo aveva scoperto di avere un tumore che, fino all'ultimo, ha provato a sconfiggere con tutte le sue forze. Ogni tipo di cura si è però rivelato inutile. Martedì scorso Daniela si è spenta in ospedale circondata dall'affetto dei suoi cari. I familiari hanno voluto ringraziare le dottoresse Stragliotto, Schiavon e Lonardi dello Iov di Padova, il personale del reparto di Medicina dell’ospedale di Vittorio Veneto e la Lilt vittoriese a cui andranno le offerte che verranno raccolte durante il funerale di Daniela che si terrà domani, venerdì 15 novembre, nella chiesa parrocchiale di Cappella Maggiore alle ore 15.