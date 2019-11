Ucciso in un mese da una malattia incurabile, papà di due figli muore a 47 anni

Morgano è in lutto per la scomparsa tragica e improvvisa di Denis De Marchi, camionista e padre di due figli, stroncato in poche settimane da una malattia incurabile e fulminante a soli 47 anni.

Inutile ogni tipo di cura: dopo solo un mese dalla scoperta del male, De Marchi ha perso la vita circondato dall'affetto dei suoi cari. Il decesso è avvenuto lunedì 18 novembre all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Residente a Morgano, sei anni fa aveva perso il fratello maggiore Eros morto a 42 anni per un'altra malattia incurabile. Prima di diventare autista di camion, De Marchi aveva lavorato come dipendente del servizio logistica alla San Benedetto di Padernello, sede staccata dello stabilimento principale di Scorzè. Sempre a Paese il figlio Christian aveva iniziato a giocare con la locale squadra di rugby che, nelle scorse ore, ha voluto dedicare un commovente messaggio di cordoglio a papà Denis: «Il grande dolore che ci provoca la morte di un buon conoscente ed amico deriva dalla consapevolezza che in ogni individuo v'è qualcosa che è solo suo, e che va perduto per sempre. La perdita di Denis De Marchi ci rattrista fortemente. Ci stringiamo tutti attorno a Christian, nostro atleta Under 14, ad Andrea e alla moglie Cristina». I funerali di Denis De Marchi saranno celebrati oggi, giovedì 21 novembre, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Morgano.