Male incurabile, muore a 45 anni il titolare della trattoria "Cae"

Il bancone del bar-trattoria "Cae" a Sant'Andrea di Barbarana da oggi sembrerà sempre vuoto dopo la scomparsa tragica e improvvisa di Gianluca Donadi, stroncato a soli 45 anni da una malattia incurabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Donadi era un volto noto in paese. Molti lo ricordano come una persona piena di gioia ed entusiasmo. Sempre pronto ad accogliere con un sorriso i clienti dietro il bancone del suo locale. Era un tifoso sfegatato dell'Inter. Il suo bar-trattoria nella frazione di Sant'Andrea di Barbarana radunava avventori sia dalla vicina Zenson che dalle frazioni limitrofe di San Biagio di Callalta. Il suo piatto forte erano le grigliate di carne. Donadi aveva preso in gestione il locale aperto 40 anni fa dal padre Roberto. Nonostante le terapie degli ultimi mesi, la malattia ha avuto la meglio su Gianluca che lascia i due amati figli Giammarco ed Emma e i genitori Graziella e Roberto. La sepoltura si terrà in forma strettamente privata nel cimitero di Sant'Andrea di Barbarana.