Malattia incurabile, impiegato perde la vita a soli 41 anni

I primi sintomi della malattia si erano manifestati lo scorso Natale: quattro mesi dopo Giovanni Furlan ha perso la vita in ospedale a Conegliano per un cancro al polmone che lo ha stroncato all'età di soli 41 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Giovanni era molto conosciuto a Vazzola, suo paese d'origine. Diplomatosi ragioniere all'istituto Marco Fanno di Conegliano, aveva lavorato come magazziniere alla Sme e come responsabile del personale per "Ristorazione collettiva" a Susegana.Volto noto nella zona del Coneglianese, Giovanni aveva perso la mamma Carmela lo scorso ottobre. Due mesi più tardi aveva scoperto di avere un carcinoma ormai in stadio avanzato. Ricoverato in Pneumologia a Vittorio Veneto ha provato a lottare contro la malattia fino all'ultimo, quand'era stato ricoverato in ospedale a Conegliano. Giovanni lascia il papà Danilo e tantissimi amici che, non appena sono venuti a conoscenza della sua scomparsa, hanno voluto dedicargli decine di messaggi di saluto e cordoglio sul suo profilo Facebook.