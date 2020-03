Istruttore del Cai e lavoratore in cantina: Samuele muore a 44 anni

Chi lo conosceva bene sapeva quanto fosse grande il suo amore per la montagna e le escursioni. Dopo cinque anni trascorsi tra terapie e ospedali però, Samuele Dal Bo non è riuscito a completare la sua scalata più importante: quella contro un tumore maligno che l'ha stroncato, sabato 21 marzo, a soli 44 anni, lasciando senza parole le tantissime persone che l'avevano conosciuto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Dal Bo viveva nel Comune di Colle Umberto ma era molto conosciuto anche nella zona di Conegliano dove lavorava per la cantina Serena. La sua vera passione, però, era quella per l'alpinismo. Dal Bo era istruttore regionale del Cai, tesserato nella sede di Motta di Livenza. Gli mancava un solo esame per diventare guida alpina. Un sogno che la malattia ha interrotto in maniera tragica. La prima diagnosi era avvenuta nel 2015 ma la malattia non era riuscita a scalfire il suo amore per i monti dov'era tornato anche negli ultimi anni per una serie di escursioni con il Cai prima che le sue condizioni di salute si aggravassero in maniera drastica. Oggi lo piangono la moglie Laura, il papà Vittorino, il fratello Matteo e le sorelle Armida ed Emanuela. La sepoltura si terrà in forma privata.