Male incurabile, l'ingegnere Maurizio Irace muore a soli 48 anni

Electrolux in lutto per la scomparsa improvvisa dell'ingegner Maurizio Irace, mancato a soli 48 anni a causa di un tumore incurabile. Originario della provincia di Latina viveva da diversi anni nella Marca dove si era trasferito per ragioni lavorative.

Come riportato dal sito Qdpnews, Irace si era formato alla Imb business school di Losanna, in Svizzera ed era laureato in Ingegneria all'Università di Napoli. Ingegnere stimato nel suo lavoro aveva lavorato per Fiat e per il Gruppo Candy. Negli ultimi anni era stato nominato dirigente del settore logistica di Electrolux, un incarico che l'aveva portato in provincia di Treviso insieme all'amata moglie Alessia. Tra le sue passioni c'era la musica dei Pink Floyd. Negli ultimi mesi gli era stato diagnosticato un tumore. Inutili le cure: si è spento lunedì 6 aprile all'hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto. Lo piangono, oltre alla moglie, i fratelli Claudio e Massimo e tutti i colleghi conosciuti nei 10 anni di lavoro per Electrolux. Una persona solare e di gran cuore, il ricordo di chi l'aveva conosciuto. La salma è già stata sepolta, in forma strettamente privata, nel cimitero di San Giuseppe a Conegliano.