Tumore incurabile: il sorriso di Stefania si spegne a soli 43 anni

Un'altra giovane vita spezzata troppo presto dalla malattia in provincia di Treviso. Stefania Brian, titolare della pizzeria da Gennaro a Treville, nel Comune di Castelfranco Veneto, è morta a soli 43 anni.

Il suo cuore ha smesso di battere lunedì mattina, all'alba, lasciando nel dolore le tante persone che avevano avuto la fortuna di conoscerla. Sorriso inconfondibile e carattere determinato i suoi tratti distintivi che l'avevano portata a prendere in eredità con il fratello Mauro lo storico locale nel cuore della frazione trevigiana. La mano dei due fratelli, in poco tempo, aveva subito svecchiato la pizzeria proponendo menù ricercati, pieni di proposte moderne anche per vegani e celiaci. Tutto sembrava andare per il meglio, almeno fino a un anno fa quando a Stefania è stato diagnosticato un grave tumore all'utero. Inutili le cure per provare a sconfiggere la malattia. Nel giro di appena un anno la 43enne si è spenta circondata dai suoi cari. Negli ultimi anni si era avvicinata alle discipline olistiche e alle filosofie orientali nella speranza di poter trovare qualche rimedio alternativo per lenire il dolore enorme della malattia. In molti oggi la ricordano in pizzeria sempre pronta a scambiare una parola e un sorriso con tutti i clienti. Una perdita enorme per la piccola comunità della frazione trevigiana. I funerali di Stefania saranno celebrati stamattina, giovedì 26 settembre, nella chiesa di Treville.