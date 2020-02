Tumore incurabile, il sorriso di Roberta si spegne a soli 54 anni

I primi sintomi della malattia erano comparsi lo scorso agosto. Un mese più tardi Roberta Massolin ha scoperto di essere stata colpita da una grave forma di tumore che, nel giro di pochi mesi, l'ha portata via all'affetto dei suoi cari a soli 54 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Roberta viveva a Maserada ma in molti la conoscevano anche a Merlengo, frazione di Ponzano, dove vive la sua famiglia. La 54enne lascia nel dolore la mamma Teresa, i fratelli Stefano, Andrea, Orazio, Claudio e gli adorati 6 nipoti (cinque maschi e una femmina) che la vedevano quasi come una seconda mamma per le sue instancabili attenzioni e il suo sorriso inconfondibile. Per 20 anni Roberta ha lavorato in un laboratorio della Benetton Group ma negli ultimi tempi si era dedicata ai lavori domestici. La scorsa estate i primi sintomi della malattia che l'ha stroncata nel giro di pochi mesi. Il suo cuore ha smesso di battere all'hospice Advar "Casa dei Gelsi", circondata dall'affetto dei suoi cari. I funerali avranno luogo sabato 15 febbraio alle ore 9,30 nella Chiesa Parrocchiale di Merlengo.