Coro Pradevai in lutto, il tenore Franco Zambon muore a 68 anni

Mondo del volontariato locale in lutto per la scomparsa improvvisa di Franco Zambon, all'età di 68 anni. Malato da tempo di tumore, Zambon si è spento sabato 28 marzo all'hospice "Casa Antica Fonte" di Vittorio Veneto.

Come riportato dal sito "Qdpnews" Zambon lascia la moglie Rita e il figlio Alessandro oltre alle tantissime persone conosciute in vita. Anima delle associazioni di volontariato a San Fior e Godega di Sant'Urbano aveva la grande passione per il canto ed era tenore del “Coro Pradevai” di San Fior e del coro parrocchiale di Castello Roganzuolo. Non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi, sui social le numerose associazioni con cui Zambon ha collaborato gli hanno voluto dedicare un commosso messaggio d'addio sui social: «San Fior e20 si stringe attorno alla famiglia Zambon per la scomparsa del loro caro Franco Zambon, sempre attivo nel comune e nelle varie associazioni. Ancora prima che noi nascessimo, per molti anni ha aiutato alla Sagra del Rosario. Gliene saremo sempre grati». Residente nella frazione di Castello Roganzuolo, verrà sepolto in forma privata proprio nella frazione di San Fior. Lo piangono, oltre alla moglie e al figlio anche il fratello Michele, le sorelle Tiziana e Lia, le cognate, i cognati, i nipoti, parenti e amici tutti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo del volontariato locale. Il suo ultimo grande gesto di solidarietà è stato quello di donare le cornee.