Tumore incurabile, odontoiatra perde la vita a soli 55 anni

Si è spento il sorriso inconfondibile di uno degli odontoiatri più conosciuti nella zona di Conegliano e dintorni. Giovanni Miraval è mancato all'affetto dei suoi cari a soli 55 anni, sconfitto da un tumore incurabile.

Originario di Rua di Feletto, si era diplomato come odontotecnico ed era il titolare di un laboratorio in impiantologia e ceramica dentale nella frazione di Fossamerlo a San Vendemiano. Libero professionista con attività clinica rivolta alla chirurgia e riabilitazione estetica, si era specializzato in Implantologia, Parodontologia e Protesi diventando uno dei professionisti più stimati in zona nel suo settore. Miraval era molto conosciuto a Conegliano dove aveva casa. Due anni fa la tragica scoperta della malattia. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il tumore aveva interessato inizialmente solo il braccio dell'odontoiatra. Miraval si era subito sottoposto a un primo intervento per rimuoverlo dovendo interrompere il suo amato lavoro. I risultati erano sembrati incoraggianti al punto che il 55enne aveva anche deciso di riprendere il lavoro. Negli ultimi mesi però la malattia si è ripresentata ancora più forte di prima, costringendo Miraval al calvario delle cure nella speranza di potersi salvare. Nei giorni scorsi il suo cuore ha smesso di battere, lasciando nel dolore l'adorata figlia Jasmine, il papà Bepi, la mamma Silvana, i fratelli e tutte le persone che lo avevano conosciuto in vita. Alle 14.30 di oggi, mercoledì 20 novembre, saranno celebrati i funerali nel Duomo di Conegliano.