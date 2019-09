Tumore incurabile, padre di famiglia muore a 49 anni

Castello di Godego in lutto per la tragica scomparsa, a soli 49 anni, di Gianluca Candiotto padre di famiglia sconfitto da una lunga lotta contro un tumore incurabile. Persona di rara gentilezza e disponibilità era conosciuto da moltissime persone in paese.

Candiotto viveva in via San Pietro insieme alla moglie Barbara e ai figli Chiara e Davide, entrambi adolescenti. Undici anni fa la drammatica scoperta della malattia. Una grave forma di tumore che l'aveva costretto fin da subito ad abbandonare il posto di lavoro e a iniziare le cure prima in ospedale e negli ultimi anni a casa, seguito dal personale medico dell'ospedale di Castelfranco. Sempre ottimista e speranzoso, Candiotto ha provato in tutti i modi a vincere la battaglia contro quel male incurabile, sempre sorretto dalla vicinanza e dall'affetto dei suoi familiari. Una persona che ha lasciato un segno profondo nella comunità di Castello di Godego che, nelle scorse ore, si è riversata in massa al rosario in sua memoria. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, martedì 24 settembre, alle 15.30 nella chiesa di Castello di Godego.