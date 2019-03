Scopre di avere un tumore: rifiuta le cure e chiama gli amici per stare con loro

Aveva scoperto di avere un tumore al pancreas ormai in stato avanzato. Le cure per provare a curarlo sarebbero state intense e dolorose senza garantirgli nemmeno la speranza di riuscire a sopravvivere e allora, a quel punto, il trevigiano Mario Feltrin ha deciso di vivere a pieno gli ultimi giorni della sua esistenza accettando solo le cure palliative e chiamando a raccolti tutti gli amici di una vita.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", prima di spegnersi all'età di 66 anni Feltrin ha telefonato agli amici che avevano vissuto insieme a lui i momenti più significativi della sua esistenza, ha spiegato loro di stare per morire e di voler incontrarli un'ultima volta prima della dipartita. In tantissimi hanno accettato, commossi per il suo invito e sono andati a trovarlo nella sua casa di Tarzo per incontrarlo un'ultima volta. Avvocato per professione era un grande amante dello sport. La vela e le arrampicate erano le sue passioni più grandi. Aveva giocato e allenato le squadre giovanili di rugby e una piccola esperienza nel mondo dell'insegnamento l'aveva portato anche in cattedra al Cfp di Lancenigo. Figlio dell'ex sindaco di Oderzo, Pietro Feltrin, non si è mai fatto intimidire dalla malattia e l'ha affrontata con il sorriso dando sempre la precedenza ai valori fondamentali della vita e all'importanza delle relazioni umane. Una folla enorme si è riversata in chiesa per assistere ai suoi funerali dove tanti amici e conoscenti chiamati da Mario prima di morire hanno voluto dedicargli un ultimo pensiero e un messaggio di vicinanza. Una persona dal cuore grande che ha lasciato un ricordo indelebile nei tanti amici incontrati in vita. «Io sono sereno - sembrano essere state le sue ultime parole - Siamo fortunati quando abbiamo tanti amici intorno».