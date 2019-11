Méliès: Uci Cinemas in trattative per rilevare il multisala

All'inizio erano solo voci e commenti circolati sui social dove molti cittadini di Conegliano, ex abbonati del cinema Méliès, avevano sperato che il multisala della loro città venisse rilevato dalla catena Uci Cinemas, una delle multinazionali cinematografiche a livello internazionale.

La recente notizia della riapertura del multisala entro fine anno non ha solo riacceso gli entusiasmi degli spettatori ma ha riportato sotto i riflettori la questione su chi sarà il nuovo gestore del Méliès. Al momento non c'è ancora nulla di confermato ma, secondo quanto riportato da "La Tribuna di Treviso", il coinvolgimento del gruppo Uci Cinemas nella trattativa per la riapertura sarebbe molto più di una semplice voce di corridoio. Nel 2016 Uci aveva già rilevato le sale che facevano parte del gruppo Odeon. Fondata in America e inglobata dal colosso cinese Wanda Group, Uci Cinemas vanta in Italia una cinquantina di multisala aperti con grande riscontro di pubblico. A Nordest i cinema Uci sono a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, e a Marcon in provincia di Venezia. Per ora la provincia di Treviso non ha multisala gestiti da Uci e la possibilità di rilevare il Méliès facendo così concorrenza al The Space di Silea potrebbe creare nuovi scenari per gli amanti di cinema trevigiani. Per ora, come detto, sindaco e proprietari non si sbilanciano. Per avere la conferma ufficiale della data di riapertura e del nome dei nuovi gestori bisognerà pazientare ancora qualche giorno.