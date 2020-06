Ultimo giorno di scuola, festa per gli studenti in centro storico

Una festa in Piazza dei Signori e Piazza Borsa per l'ultimo giorno di scuola. Giocolieri, animazione, palloncini e hola hoop: Treviso si vestirà a festa per un saluto collettivo ai bambini delle scuole elementari e dell’infanzia che non hanno potuto vivere insieme l’ultima giornata di lezione con i propri amici e compagni di classe.

A partire dalle ore 10 e per tutta la mattinata, dopo il saluto del sindaco Mario Conte, ci saranno animatori, spettacoli itineranti, palloncini colorati, baby dance. Gli hola hoop, vero e proprio gadget della giornata, garantiranno anche il distanziamento sociale, nel rispetto delle norme definite con Decreti governativi e ordinanze regionali. «L’ultimo giorno di scuola è da sempre particolarmente sentito - afferma il sindaco Mario Conte - In questi mesi difficilissimi i bambini sono stati bravissimi, hanno rispettato le regole e veicolato, fra disegni e striscioni, messaggi di speranza e positività. È giusto dare loro la possibilità di rivedere i propri compagni di scuola con una festa in piazza, ovviamente nel rispetto dei protocolli igienico sanitari e del distanziamento sociale. Una mattinata di gioia alla quale non vedo l’ora di partecipare».