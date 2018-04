Festival della canzone europea dei bambini: trionfano gli studenti della scuola Marconi

CONEGLIANO Grande successo per la quattordicesima edizione del Festival della canzone europea dei bambini, momento conclusivo del concorso "Un Testo per noi" promosso dall’Associazione Coro Piccole Colonne e rivolto a tutte le classi primarie d’Italia.

Tra i protagonisti della premiazione finale anche la classe II B della scuola primaria “Guglielmo Marconi” di Conegliano, Treviso. L’evento, strutturato in due spettacoli, si è svolto sabato 28 e domenica 29 aprile all’Ice Rink di Baselga di Piné, sull’Altopiano di Piné, in provincia di Trento. Il bando di “Un Testo per noi” invitava i bambini a ideare e comporre, con la guida del proprio insegnante, le parole di una canzone: gli undici componimenti selezionati dalla giuria tecnica tra 251 partecipanti (numero che rappresenta il record di partecipazione nella storia del concorso), sono stati realizzati da classi provenienti da tutta Italia, dalla Slovenia e pure dall’Argentina, musicati da grandi artisti del panorama nazionale e, infine, dopo essere stati raccolti nel cd “E’ davvero un tesoro” appena uscito, saranno cantati durante il festival dal Coro Piccole Colonne, composto da una trentina di bimbi tra i 6 e i 14 anni. Coreografia e animazione delle canzoni spetterà invece alle classi autrici, che saranno chiamate a sfoderare la propria fantasia e creatività.



Le parole dei giovani studenti sono state tradotte in musica da artisti della scena musicale nazionale: l’amatissimo cantante Al Bano, il compositore e cantante Dario Baldan Bembo, il compositore Paolo Baldan Bembo, il direttore d’orchestra pop rock sinfonico Maestro Diego Basso, il trombonista Sandro Comini, il cantautore Franco Fasano, l’arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra Maestro Alterisio Paoletti, il compositore Maurizio Piccoli, il paroliere e compositore Lodovico Saccol e la direttrice del Coro Piccole Colonne e del Festival Adalberta Brunelli. Come detto in precedenza, tra le undici classi vincitrici del concorso e protagonista delle serate di premiazione c’è anche la classe II B (anno scolastico 2016/2017) della Scuola primaria “Guglielmo Marconi” di Conegliano che, coordinata dall’insegnante Fabiana Antiga, ha scritto il testo di “Un libro è un tesoro”, dedicato ai libri, meravigliosi compagni di avventure e incredibili viaggi; la musica è stata scritta e arrangiata dal Maestro Diego Basso, direttore d’orchestra pop rock sinfonico trevigiano, che ha diretto la Budapest Art Orchestra. La melodia che accompagna le parole dei bambini ci riporta un ad un mondo di fiaba, onirico e fatato: perché un libro, per i più piccoli, è un po’ come un’”avventura tascabile” senza tempo, nella quale potersi tuffare in ogni momento.

L’insegnante Fabiana Antiga a Baselga di Piné ha ricevuto anche il prestigioso Premio Speciale Mariele Ventre, che sarà consegnato da Antonietta Ventre, sorella della storica ed amatissima direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e presidente della Fondazione Mariele Ventre. Questa la motivazione: “La Fondazione Mariele Ventre assegna il Premio Mariele Ventre all'insegnante Fabiana Antiga, coordinatrice della classe II B della Scuola Primaria “G. Marconi” di Conegliano autrice del testo «Un libro è un tesoro» in considerazione della profondità dei concetti in esso contenuti ed espressi efficacemente dalle molteplici definizioni di libro, tra cui, in particolare, quella, molto suggestiva, che lo considera tempo senza tempo”. Oltre ai ragazzi di Conegliano, che hanno avuto anche il compito di creare la coreografia per la propria canzone, sul palco dell’Ice Rink di Baselga di Piné si sono alternate classi provenienti da Toscana, Piemonte, Trentino e Veneto. “Un libro è un tesoro” e tutte le canzoni vincitrici, interpretate dal Coro Piccole Colonne, che ha festeggiato i primi trent’anni di attività, sono state raccolte nel disco “E’ davvero un tesoro” e sono già acquistabili su iTunes e nei migliori store musicali del mondo.