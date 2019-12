Unpli Veneto: Bertilla Brunelli è Cavaliere dell'Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

È del 2 giugno scorso il decreto con cui il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha conferito a Bertilla Brunelli di UNPLI Veneto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Una Onorificenza la cui cerimonia di consegna si è svolta negli scorsi giorni a Treviso, nella maestosa cornice di Palazzo dei Trecento, presieduta dal prefetto Maria Rosaria Laganà, affiancata dal sindaco di Treviso, Mario Conte e dal presidente della Provincia, Stefano Marcon. Diciassette i nuovi Cavalieri della Repubblica insigniti del prestigioso riconoscimento, tra cui anche Bertilla Brunelli, già responsabile della segreteria generale delle Pro Loco del Veneto, premiata, per «l’encomiabile lavoro di valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici del trevigiano, svolto anche attraverso eventi enogastronomici di assoluto richiamo».

Una sensibilità dimostrata sul campo, come testimonia il suo grande impegno nel volontariato e i molti ruoli che la Brunelli ha ricoperto nella sua carriera professionale all’interno di UNPLI: in forza ad UNPLI Treviso dal 1988, per cui è stata responsabile della segreteria della Pro Loco di Combai e del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, oggi è l’anima della Segreteria Provinciale Pro Loco di Treviso e di UNPLI Veneto, oltre che dei numerosi eventi organizzati su tutto il territorio regionale. Sono molte infatti le rassegne curate dalla Brunelli: Primavera del Prosecco Superiore, Delizie d’Autunno e Fiori d’Inverno, solo per citare alcuni esempi tra i più conosciuti al grande pubblico. Ma Bertilla è anche collaboratrice dell’Associazione Amici del Verdiso, fondatrice e presidente della Cooperativa di Servizi Turistici e culturali “Valsana Servizi” di Follina, collaboratrice di promozione delle tipicità per la Cooperativa dell’Alta Marca, coordinatrice dell’iniziativa “Frutto di un sostegno sociale” a favore della casa per disabili di Vidor e coordinatrice degli uffici turistici in gestione dalla Provincia di Treviso. Un impegno per la comunità che la vede coinvolta a 360°.

E alla cerimonia d’investitura non poteva mancare il presidente UNPLI Veneto, Giovanni Follador: «Vorrei sottolineare che l'Ordine al merito della Repubblica italiana è il più alto degli ordini della Repubblica italiana, ed è quindi un grande orgoglio per tutte le Pro Loco che uno dei nostri collaboratori venga insignito Cavaliere. Sono davvero molto felice che questa onorificenza sia stata assegnata a Bertilla Brunelli, è il giusto riconoscimento all'encomiabile lavoro che fa tutti i giorni, da molti anni e con immenso entusiasmo, per la promozione del nostro territorio. A lei va il mio ringraziamento personale e i complimenti di tutti i soci delle Pro Loco del Veneto».