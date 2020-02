Ricerche per un uomo finito nel Musestre, stava dormendo a casa

Una bicicletta bianca da uomo è stata trovata domenica mattina, 2 febbraio, lungo le rive del fiume Musestre a Roncade. Del proprietario non sembrava esserci traccia e così la paura che il ciclista fosse finito nel corso d'acqua si è diffusa in pochi minuti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" a dare l'allarme di prima mattina è stato un passante che ha subito chiamato sul posto i carabinieri. Insieme agli uomini dell'Arma sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso. Il sospetto e la paura più grande era dovuta dal fatto che il proprietario della bici poteva essere finito nelle acque del fiume. Dopo aver perlustrato il fondale nelle vicinanze però non sembrava esserci traccia di nessuna persona finita in acqua. Nelle ultime ore, tra l'altro, non c'era stata nessuna denuncia per segnalare persone scomparse in zona e, in un primo momento, i soccorritori non sapevano nemmeno di chi fosse la bicicletta abbandonata a pochi passi dal fiume. L'intervento massiccio di vigili del fuoco e forze dell'ordine ha inevitabilmente richiamato in zona numerosi curiosi e passanti. E' stato proprio uno di loro a riconoscere la bicicletta e a indicare il nome del proprietario ai carabinieri. I militari, a quel punto, sono andati a citofonare a casa dell'uomo e, con loro grande sorpresa, l'hanno trovato ancora in pigiama. «Stavo dormendo, cosa succede?» avrebbe detto l'uomo ai carabinieri. Si è scoperto così che l'uomo era stato derubato della bici bianca trovata vicino al fiume. L'allarme è rientrato nel giro di poche ore dopo una mattinata di ricerche terminate nel migliore dei modi.