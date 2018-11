Upi Veneto: il presidente Marcon riunisce il nuovo direttivo

Il direttivo Upi Veneto, riunitosi a Treviso il 29 novembre, ha deciso di invitare ad un incontro di confronto istituzionale tutti i Parlamentari eletti nella Regione Veneto lunedì 10 dicembre 2018, alle ore 15, presso la Sala consiliare della Provincia di Treviso nel complesso Sant'Artemio.

«La Legge di bilancio 2019-2021, all’esame del Parlamento - dichiara il presidente Marcon - è un appuntamento fondamentale per delineare anche il futuro degli enti locali e, soprattutto, per poter dare risposte alle esigenze del territorio, in particolare per assicurare la sicurezza nelle nostra strade e nelle nostre scuole e realizzare quegli interventi di messa in sicurezza del territorio, la cui urgenza appare in tutta la sua evidenza, soprattutto a seguito dei recenti eventi che hanno colpito il Veneto. Le Province, dopo l’esito referendario che ha bocciato la riforma costituzionale, debbono poter svolgere adeguatamente le proprie funzioni fondamentali – viabilità, scuole e ambiente in particolare – ripristinando quella autonomia organizzativa e finanziaria, garantita dalla Costituzione, ma fortemente compressa e vanificata dalla Legge 56/2014 e dalle successive manovre finanziarie, particolarmente dalla Legge 190/2014. Altrettanto urgente è il ripristino della dimensione politico rappresentativa dei nostri Enti. Per questo – conclude Marcon - a seguito dell’elezione dei nuovi Presidenti in quattro Province, e al rinnovo del direttivo UPI Veneto, si ritiene di grande importanza per il nostro territorio avviare un confronto istituzionale con tutti i rappresentanti del Veneto in Parlamento». Il direttivo, riunitosi nelle scorse ore ha anche deciso di individuare la data del 3 febbraio 2019 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali si Padova, Rovigo e Vicenza. Per il Consiglio provinciale di Verona le elezioni dovrebbero svolgersi il 24 febbraio 2019. Il direttivo ha infine provveduto alla designazione di alcuni rappresentanti in vari organismi nazionali e regionali.