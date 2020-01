Vacanza sessuale in Thailandia, torna a Treviso con una rara forma di gonorrea

Turismo sessuale in Thailandia pagato a caro prezzo da un turista trevigiano che, una volta rientrato nella Marca, ha scoperto di aver contratto il virus gonococco, rara forma di gonorrea che intacca il sangue e danneggia le articolazioni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il 45enne si era recato subito al Ca' Foncello per capire che malattia avesse contratto durante la sua permanenza nel sud-est asiatico. Ricoverato nel reparto di Malattie infettive ha scoperto che la situazione era ben più grave di quanto si fosse immaginato. Il gonococco, oltre alle infezioni, intacca il sangue e si espande facilmente in varie parti del corpo rendendo inservibili in poco tempo le varie articolazioni del corpo. Il germe è stato individuato dai medici del Ca' Foncello grazie a un prelievo dal ginocchio del paziente, sottoposto a un trattamento di svariati antibiotici, per prevenire la comparsa della resistenza del virus, davvero raro e difficile da curare. Una vacanza di eccessi dalle conseguenze drammatiche per il 45enne. Nel 2019 sono state un centinaio le persone ricoverate per casi di malattie sessualmente trasmissibili. Una media di 2 casi a settimana.