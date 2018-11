Su Pianezze e Cansiglio cade la prima neve: temperature in picchiata

E' finalmente scesa la prima neve nelle Prealpi trevigiane. Spruzzate di bianco le zone di Valdobbiadene, con la neve (tra i 5 e i 10 centimetri) scesa tra le Pianezze ed il monte Cesen, dove lunedì sera la temperatura era già di -5°, e il Cansiglio (in basso foto di Daniele Dal Mas), con il monte Pizzoc imbiancato. Fortunatamente i disagi sono stati limitati: la perturbazione, come noto, era ampiamente prevista.

Disagi invece alla circolazione ferroviaria con treni in ritardo su tutta la rete. In basso una foto scattata in mattinata presso la stazione dei treni di Mestre.