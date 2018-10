Valdobbiadene, la piazza di domani in una conferenza innovativa

Piazza Guglielmo Marconi rappresenta davvero la cittadinanza di Valdobbiadene? Il Comune di Valdobbiadene ha deciso di affrontare la questione. Da un lato ha intrapreso una riorganizzazione sperimentale della viabilità e dall'altro ha avviato il percorso di ascolto e partecipazione "Vivi la piazza". Tutti i cittadini di Valdobbiadene, infatti, sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 in villa dei Cedri, avranno l'occasione unica ed importante di condividere le proprie idee per la futura progettazione di Piazza Marconi attraverso l'Ost, un sistema innovativo in cui ciascuno si sentirà protagonista.



L'Open space technology (Ost), nato dall'intuizione dell'antropologo Harrison Owen, è un metodo molto coinvolgente che ha l'aria di un "coffee break" ed una organizzazione nella gestione di gruppi composti da un minimo di cinque a un massimo di duemila persone, in conferenze che possono durare da una a tre giornate. Il mercato delle idee permetterà di costruire un'agenda condivisa. Dopo la presentazione dei temi da parte dei partecipanti, si discuterà per quattro sessioni in piccoli gruppi di lavoro per 45 minuti ciascuno. Si parlerà della fontana, del verde, delle panchine, della pedonalizzazione, dei parcheggi, del mercato, delle numerose manifestazioni, delle barriere architettoniche, del collegamento con villa dei Cedri ed il futuro museo del paesaggio, dei punti di interesse e realizzazioni artistiche e molto altro ancora.



Durante tutta la giornata sarà sempre disponibile un po' di caffè e verso l'una vi sarà un piatto caldo. La giornata di lavoro si concluderà con un intrattenimento musicale a cura del fisarmonicista Pier Arrigo Antonio Gatto. Per la miglior riuscita dell'evento sarà necessario iscriversi entro giovedì 18 ottobre 2018, scrivendo "Ost 20/10/18 Valdobbiadene con cognome, nome e numero partecipanti" all'indirizzo e-mail valdobbiadenepartecipa@gmail.com o al numero Whatsapp 3471475250 (laboratorio Città).