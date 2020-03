Riqualificazione di piazza Marconi a Valdobbiadene, ecco le controproposte

E' battaglia sulla riqualificazione di Piazza Marconi a Valdobbiadene. «La commissione -spiega comitati spontaneo "Non uccidete la piazza di Valdobbiadene"- ha scelto un progetto che non incontra il favore di tanti Valdobbiadenesi, i quali, per altro, già avevano esposto dubbi e suggerito differenti soluzioni in passato».

I cittadini critici rispetto alle soluzioni che l'Amministrazione intende attuare hanno pubblicato al primo cittadino e alla Giunta di Valdobbiadene in cui elencano le loro controproposte: cambiare la pavimentazione eliminando le policromie che dividono lo spazio, lasciare intatta la pianezza della piazza e non alterare in alcun modo il piano campagna, eliminare la vasca a raso e individuare i canali di scorrimento delle acque sotterranee alla piazza, aprendo un varco che consenta di avere visione delle stesse e della mirabile opera sotterranea, eliminare i cipressi e le piante davanti alla fontana di Endimione lasciando solo i tigli oggi presenti. Inoltre si chiede di conservare la fontana oggi presente, invertire i sensi di marcia al fine di acconsentire il naturale percorso dalla chiesa al camposanto senza paralizzare la viabilità, emanare dei provvedimenti amministrativi che liberino i posti parcheggio nei pressi della piazza oggi costantemente occupati dai dipendenti degli uffici creando delle aree di sosta i parcheggi in piazza anche per carico scarico dalle corriere turistiche. Infine ripristinare la viabilità sulla piazza almeno come zona ZTL a favore dei residenti.

«L'amministrazione -scrive il comitato- deve abbandonare il progetto in corso e avviare una vasta, approfondita, meditata, analisi della situazione che innanzi tutto individui, scelga e preveda il futuro socio, economico, culturale del paese e conseguentemente progetti le opportune soluzioni alla viabilità dotando la piazza di adeguati comodi parcheggi in funzione della concreta vivibilità della stessa. Per mettere mano alla Piazza servono la prudenza e l’umiltà che il sito impone, avendo sempre mente che la piazza deve essere un luogo vivo e vivibile».