Nuova bravata dei vandali: danneggiato il capitello di Sant'Antonio

SANTA LUCIA DI PIAVE Un gesto vile ed ignobile è avvenuto all'angolo tra via Roma e via Foresto Ovest dove, la notte scorsa, il capitello dedicato a Sant'Antonio da Padova è stato gravemente danneggiato.

A segnalare l'accaduto il sindaco Riccardo Szumski, sul suo profilo Facebook. La vetrinetta del capitello, all'interno del quale è custodita la statua del santo, è stata colpita più volte da dei sassi, finendo in frantumi. Fortunatamente la statuetta del santo non è stata trafugata ma il danno al capitello ha provocato anche la rottura del braccio del Bambinello che sta seduto sul libro appoggiato al braccio del santo. Un gesto da condannare su tutti i fronti per il capitello che era già finito nel mirino dei vandali alcuni mesi fa, a fine marzo. Ancora sconosciuti i responsabili della bravata. Difficile risalire alla loro identità, visto che nella zona del capitello non erano presenti delle videocamere di sorveglianza che possano aver ripreso i vandali in azione. Su Facebook, sotto le immagini pubblicate dal sindaco di Santa Lucia di Piave, si sono scatenati commenti molto pesanti all'indirizzo dei responsabili di un gesto così incivile.

Gallery