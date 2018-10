I vandali colpiscono ancora: distrutti i fiocchi rosa della Lilt

Un gesto grave e pieno di stupidità quello compiuto dai vandali che si sono accaniti contro i fiocchi rosa della Lilt nel mese della prevenzione del tumore al seno. Nei giorni scorsi aveva suscitato incredulità e indignazione la scoperta di alcuni fiocchi rotti dai vandali nel comune di Pederobba. Cittadini e autorità si erano augurati che il gesto potesse rimanere un espisodio isolato ma nelle scorse ore un nuovo atto vandalico ha colpito i simboli rosa della Lilt nella nuova piazza del Comune di Montebelluna.

Qualche ignoto vandalo ha infatti distrutto un fiocco posizionato in una delle aiuole della piazza all'angolo con via Partigiani. La scoperta è stata fatta nella giornata di lunedì e le foto pubblicate in Rete hanno suscitato grande indignazione tra i residenti. La caccia ai vandali è aperta. La speranza è che episodi del genere non si verifichino più. I responsabili, nel frattempo, restano impuniti e senza nome.