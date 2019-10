Raid dei vandali nella notte: devastate le fioriere della pasticceria

Hanno suscitato rabbia e indignazione le immagini pubblicate su Facebook dai titolari della pasticceria Alpago in via XX Settembre a Conegliano. Nella notte tra sabato e domenica, il negozio è stato preso di mira dai vandali che, dopo aver alzato il gomito, hanno concluso il sabato sera prendendosela con le fioriere della storica pasticceria, rovesciandole e lasciandole in mezzo alla strada.

Quando i proprietari del negozio sono arrivati all'alba per aprire l'attività e iniziare il loro lavoro si sono trovati davanti l'amara sorpresa. «Non vogliamo essere polemici ma vogliamo solo farvi vedere come abbiamo trovato il nostro plateatico all'alba!! La movida è vita per questa città, ma la maleducazione è tanta». Queste le parole di commento alle foto. Un post che in poche ore ha raccolto decine di commenti indignati e di vicinanza ai titolari. Non è certo la prima volta che episodi del genere si verificano in centro a Conegliano e i residenti sono sempre più esasperati dalle bravate dei giovani nel weekend. In molti hanno invitato i gestori della pasticceria a visionare i filmati delle videocamere di sorveglianza per identificare i responsabili ma la sensazione è che, anche questa volta, i responsabili resteranno impuniti.