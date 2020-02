Baby vandali imbrattano lo skate park: presi e condannati a ripulire tutto

Sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di lunedì 24 febbraio e hanno riempito di disegni osceni lo skate park di piazzale Consolini a Vittorio Veneto. La bravata è costata cara però a due minorenni sorpresi dal custode dell'area che ha lanciato per primo l'allarme.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", pochi minuti dopo l'arrivo del custode, nelle vicinanze dello skate park è arrivata anche la mamma di uno dei due ragazzini che ha subito provveduto a sgridare il figlio. Contattata dal Comune la donna ha ammesso tutte le responsabilità del figlio e del suo amico, denunciando l'accaduto anche alla polizia locale. Capita la gravità della situazione e del danno procurato all'area pubblica i due minorenni si sono scusati. Ora il Comune sembra intenzionato a sanzionarli facendogli pulire tutta l'area, cancellando i disegni fatti con le bombolette. Un intervento non punitivo ma educativo nella speranza che i due abbiano capito lo sbaglio, evitando anche che altri episodi simili possano ripetersi in futuro.