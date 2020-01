Vandali nella notte in Via Garibaldi: bottiglie rotte e alberi di Natale gettati in strada

Si sono chiuse nel peggiore dei modi le festività natalizie in Via Garibaldi a Oderzo. Nella serata di lunedì 6 gennaio, infatti, terminati i festeggiamenti per il Panevin lungo le rive del Monticano, un gruppo di vandali si è divertito a mettere a soqquadro le decorazioni natalizie di Via Garibaldi, gettando in strada gli alberi di Natale dei negozianti, rovesciando alcuni bidoni dell'umido e rompendo svariate bottiglie di vetro.

Il gesto è stato documentato sui social con svariate foto e segnalazioni da parte di alcuni passanti che, rientrando dal Panevin, si sono accorti dello scempio lasciato dai vandali nell'ultimo giorno di vacanza. Ancora ignoti i responsabili del gesto. La speranza è che qualche telecamera di sorveglianza possa averli ripresi in azione dal momento che i vandali sono entrati in azione a pochi metri di distanza dalla locale caserma dei carabinieri di Oderzo. Per il momento però è toccato a negozianti e residenti sistemare, nella mattinata di martedì, il disastro lasciato dal gruppetto di incivili.