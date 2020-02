Vanni Oddera torna a trovare i bambini de La Nostra Famiglia

Vanni è tornato. A dicembre il campione di freestyle era già stato a trovare i bambini de La Nostra Famiglia di Conegliano e nel saluto aveva promesso che sarebbe ritornato. Il sogno si è avverato. Martedì 11 febbraio i ragazzi del presidio di Costa non credevano ai loro occhi quando hanno visto entrare per il cancello il famoso motociclista acrobatico ed il suo team.

Sono state pure emozioni quando hanno visto, nel parco del presidio il campione Oddera che con le sue acrobazie lasciava i presenti senza fiato. Nella prima parte l’esibizione si è svolta all'aperto con giravolte, frenate inoltre le pendenze della collina di Costa si sono trasformate in una perfetta pista da motocross dove i motociclisti hanno fatto bella mostra delle proprie abilità, il rombo delle moto per mezz'ora è stata la musica che ha riempito la valle ed è rimasta impressa nella mente dei bambini. La gioia è aumentata quando a loro volta sono saliti ed hanno fatto un breve tratto insieme ai loro beniamini. La maggior parte di questi non erano mai salita in moto e quindi l’eccitazione era alle stelle. Il team si è poi spostato in reparto dove è stato accolto dai bambini ricoverati con le loro famiglie. In corsia Vanni Oddera e suoi amici hanno utilizzato moto elettriche, con prestazioni simili a quelle normali, ma adeguatamente preparate e rese idonee per gli spazi interni inoltre la forma dei corridoi interni e la circolarità della struttura di Conegliano ha permesso di ricavare una bella pista che ha permesso ai bikers di sbizzarirsi in evoluzioni uniche. Lo stupore dei bambini ricoverati era grande ma non da meno i familiari e gli operatori in servizio che mai avrebbero immaginato che delle motociclette potessero entrare in un presidio di riabilitazione.