Villorba, approvata la variante 4 del Piano di interventi

Il consiglio comunale di Villorba nella seduta di mercoledì 18 dicembre ha approvato la Variante 4 del Piano di Interventi dopo aver esaminato le osservazioni pervenute e le relative contro deduzioni illustrate dai responsabili degli Uffici Tecnici.

«Il Piano degli Interventi - sottolinea Marco Serena, sindaco di Villorba - contiene alcune varianti urbanistiche attese per migliorare la sicurezza della viabilità nel Comune ed in particolare per poter realizzare le rotatorie in viale della Repubblica all’incrocio con via Fontane, a Catena (con uno specifico esproprio) e sulla Pontebbana di fronte all'area ex Mondial. Il territorio comunale, con questa variante per il 72 % rimane a destinazione agricola». «Infatti - sottolinea, Stefano Anzanello, responsabile del settore che si occupa dell’assetto del territorio - con questa Variante, abbiamo deciso di salvaguardare ulteriormente il consumo del suolo restituendo all'originaria vocazione agricola oltre 20 ettari di terreno edificabile e riducendo di oltre 100mila metri cubi l’edificabilità complessiva. Sono inoltre stati approvati 6 nuovi accordi pubblico-privato, che porteranno quasi 900mila euro di opere perequative e abbiamo dato puntuale risposta a 15 richieste di adeguamento provenienti dai cittadini».