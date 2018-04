Montebelluna, variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale

MONTEBELLUNA In merito alla variazione di bilancio di previsione 2018/2020 approvata giovedì in Consiglio si precisa che il Comune ha deliberato di destinare rispettivamente 133.456,38 euro per interventi spesa relativi al capitolo 1 e 144.373,29 euro per spese di investimento. In particolare, tra le spese relative al capitolo 1 si segnalano, tra le altre: 45mila euro per rinnovare i server informatici necessari per adeguarsi per ai nuovi standard di sicurezza finalizzati alla digitalizzazione dei documenti e per far fronte alle aumentare esigenze in questa 95mila euro di stanziamento per il maggior consumo per illuminazione pubblica, 21mila 133,3 euro per il turismo e promozione del territorio, 65mila euro di contributo a finanziamento delle spese di gestione delle scuole d’infanzia.

Si segnala anche una piccola partita di giro relativa 13mila 500 euro di incremento di spese per rimborsi ad associazioni contributi per collaborazioni ad eventi e manifestazioni rispetto ad una diminuzione per lo stesso importo complessivo relativamente a riduzione della spese per prestazioni di servizi per Ufficio cultura, spese per imposte dello stesso ufficio e riduzione spese per prestazioni di servizi Biblioteca. Altra partita di giro di 12mila euro riguarda di spese per iniziative culturali/musicali a fronte di una riduzione delle spese per prestazioni di servizi per Ufficio Cultura.

Tra le spese di investimento, invece, si segnalano, tra le altre: 20mila euro per acquisto di un auto per la Polizia locale. 36mila euro per attrezzature del Museo civico inizialmente coperte con alienazioni non realizzate ed ora finanziata con l’avanzo. 25000 manutenzione degli impianti sportivi della pista atletica (intervento di bonifica in modo da rendere la pista utilizzabile per almeno un altro anno in modo da poter chiedere nel frattempo finanziamento) 30mila euro per acquisto mezzi di trasporto servizio Viabilità. 20mila euro per la manutenzione straordinaria della Caserma Guardia di Finanza.

La variazione di bilancio è la conseguenza delle nuove maggiori entrate verificatisi, in particolare rispetto alla rideterminazione delle fondo di solidarietà comunale con un incremento di 120.661,57 euro dello stanziamento iniziale, +65mila euro e +12.133,33 euro di contributi regionali, +52.820,52 euro di rimborso spese personale in comando, +5mila euro di provento per la gestione del Palamazzalovo e + 9.714,25 euro di contributo regionale per la manutenzione e miglioramento degli impianti elettrici del Palazzetto dello sport Legrenzi.s