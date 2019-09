Co' i piè descalsi, prima serata del festival con la "Barbara Belloni band"

Aspettando l’atteso weekend con il festival internazionale delle arti performative e del teatro di strada Il gruppo 86 proporrà per la serata di apertura il concerto in frasca con la Barbara Belloni Band con un tributo al più grande poeta-cantautore degli USA che ha ispirato e "guidato" intere generazioni di tutto il mondo: Bob Dylan (http://www.barbarabelloni.com/). Come da tradizione ricco stand gastronomico con specialità della serata Tagliata e birra artigianale. Vascon di Carbonera, ad un minuto dal casello Treviso Nord, ingresso gratuito.