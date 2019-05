Comunali 2019: Vazzola sceglie Giovanni Zanon per il post Pierina Cescon

Aria di cambiamento a Vazzola. I risultati delle Comunali 2019 hanno parlato chiaro e il nuovo sindaco è Giovanni Domenico Zanon per la lista "Uniti per Vazzola-Lega Salvini-Forza Italia". Per il revisore contabile trevigiano è giunto un ottimo 70,22% di preferenze (2.440 voti per 8 seggi), mentre il primo cittadino uscente, Pierina Cescon per la lista "Vazzola Insieme", non è andata oltre al 29,78% (1.035 voti e 4 seggi). Da segnalare che alle urne si è presentato il 63,34% degli aventi voto.

Questo il messaggio che il nuovo sindaco aveva lasciato ai propri elettori nei giorni antecedenti alla chiamata alle urne: "Cari concittadini, una delle più celebri frasi attribuite ad Alcide De Gasperi è sicuramente questa: 'Un politico guarda alle prossime elezioni; uno statista guarda alla prossima generazione. Un politico pensa al successo del suo partito; lo statista a quello del suo paese'. Io, però, non sono un politico, e certamente nemmeno uno statista, ma un revisore contabile: ciò che guardo sono i numeri e ciò a cui penso è come tenere i conti in ordine. La mia carriera lavorativa mi ha portato a collaborare con parecchie amministrazioni comunali, dove ho conosciuto tanti amministratori bravi, capaci di conciliare due esigenze fondamentali per ogni Comune: salvaguardare il bilancio e garantire ai propri cittadini servizi adeguati. E, credetemi, con la normativa vigente è veramente un’impresa. Alcuni di questi amministratori sono riusciti a fare un passo addirittura più grande: hanno progettato investimenti di lungo respiro, che siano funzionali alle prossime generazioni.

Come tutti i cittadini, anch’io mi preoccupo spesso quando penso alle prossime generazioni, specie in un Paese in cui nascono sempre meno bambini e sempre più giovani cercano all’estero migliori fortune. Quando la politica ha bussato alla mia porta (nelle figure dei rappresentanti locali dei due partiti che sostengono la mia candidatura) ho posto una sola condizione tassativa prima di sciogliere la riserva: elaborare un programma politico e amministrativo che fosse indirizzato alle future generazioni, e non banalmente a vincere le imminenti elezioni. Ho trovato un gruppo che ha accettato e condiviso questa mia condizione e, uniti, abbiamo elaborato un programma con questo fine. Un gruppo che è stato capace di mettere da parte le naturali differenze che colorano i due partiti, per concentrarsi su ciò che maggiormente li unisce. Un gruppo che ha saputo mettere a mia e vostra disposizione una squadra ricca di giovani di qualità, competenti per studi fatti, professione lavorativa, passate esperienze amministrative".