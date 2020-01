Forbes incorona la distilleria "Castagner" di Visnà

Il 2020 si apre con un riconoscimento d'eccezione per Roberto Castagner, appassionato mastro distillatore trevigiano che ha saputo innovare il mondo della Grappa. La Distilleria Castagner di Visnà di Vazzola appare infatti nelle pagine di “100 Eccellenze Italiane 2020” di Forbes Italia, lo speciale realizzato dalla celebre rivista di economia e finanza con il supporto degli specialisti di So Wine So Food. Una giuria molto qualificata che ha identificato le 100 eccellenze del Bel Paese tra vini, distillati, hotel, ristoranti e prodotti food. Una rigorosa selezione di realtà distribuite su tutto il territorio nazionale, dunque, realizzata da una giuria di “superspecialisti del bello e del buono” sulla base di parametri specifici e di un comune denominatore: l’eccellenza del saper fare, dell’innovare, del rispetto della tradizione, della valorizzazione del territorio.

Temi che da oltre vent’anni la Distilleria Castagner affronta con autentica passione, facendo della distillazione “un affare di famiglia”. Fondata da Roberto Castagner, diplomatosi alla storica scuola enologica Cerletti di Conegliano, oggi il mastro distillatore è affiancato dalle figlie Giulia e Silvia e dal nipote Carlo, a cui ha trasmesso il proprio entusiasmo per un mestiere difficile quanto affascinante. «Aprire l'anno con la notizia di essere tra le 100 eccellenze italiane scelte da Forbes non può che riempirmi di orgoglio – commenta Roberto Castagner – è una grandissima soddisfazione e una bellissima sorpresa, del tutto inaspettata. Un premio al lavoro quotidiano che porto avanti con tutti i miei collaboratori, con i quali ho festeggiato questo bellissimo risultato. Il nostro primo impegno è infatti la promozione e la valorizzazione della Grappa, un grande distillato tutto italiano che sta finalmente riscuotendo un meritato successo, anche oltre i confini nazionali».