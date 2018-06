A Vedelago riconfermata Cristina Andretta: sfiorati i 70% dei voti

VEDELAGO Cristina Andretta, con una percentuale di voti che sfiora il 70%, viene riconfermato sindaco di Vedelago. Il primo cittadino uscente (Lega e civiche) sconfigge nettamente Paolo Quaggiotto e Sergio Squizzato.

"Non mi aspettavo una percentuale così alta -commenta Cristina Andretta, molto emozionata per l'affermazione- questa è una grande soddisfazione. Ringrazio una squadra che si è fatta letteralmente in quattro: ora lavoreremo sodo per dimostrare che era giusto darci fiducia". I festeggiamenti per la rielezione di Cristina Andretta sono fissati per la serata di lunedì presso il bar Cristal di Vedelago.