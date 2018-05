Vedelago: "Perin e Andretta fanno i conti senza l'oste"

VEDELAGO Arriva la replica dell’Assessore uscente al Sociale, Sanità, Famiglia e Sport Stefano Beltrame alle parole espresse a mezzo stampa da Marco Perin e Cristina Andretta per la presentazione del bilancio delle attività di mandato, che secondo Beltrame sono state decisamente distorte e strumentalizzate dimenticando il contributo della sua componente all’interno della ex maggioranza.

“Perin e Andretta -dice Beltrame- stanno facendo i conti senza l’oste, prima di lodare solamente sé stessi dovrebbero ricordarsi le facce delle persone che erano sedute fra i banchi della maggioranza negli ultimi cinque anni, ma se hanno problemi di memoria, glielo ricordo io, eravamo Sergio Squizzato, io e il nostro gruppo consigliare.” Prosegue: “Trovo singolare che si spinga sull’opera di risanamento dei conti dell’Ente, quando ad averli messi in rosso è stata la compagine con cui si sono alleati e va ricordato che per i risultati ottenuti dobbiamo ringraziare anche l’operato del Ministero dell’Economia e delle Finanze e non i potentati locali. Sul plesso unico c’è stato un grande impegno da parte nostra, ne siamo stati fra i maggiori promotori e riguardo le aree verdi, non serve spendere per farne di nuove, c’è il Parco di Villa Cappelletto, ideale per le famiglie e i bambini, basta farlo funzionare. Fra le cose non fatte vi è anche la modifica dell’IRPEF comunale che ora è indifferenziata mentre la mia componente voleva rimodularla prevedendo dei casi di esenzione. Si auspica poi una filiera a marchio Lega che unisca il Comune con Provincia, Regione ed eventuale nuovo Governo? Se la filosofia è quella vista nel caso del depotenziamento dell’Ospedale di Castelfranco Veneto, che ha lasciato il nostro territorio senza un’assistenza sanitaria accessibile con semplicità a tutti, siamo a posto” .

Infine Beltrame, che è candidato consigliere comunale con la lista “Futuro in Movimento” che assieme a “Passione Vedelago” appoggia la candidatura a Sindaco di Vedelago di Sergio Squizzato, ne ha anche sullo slogan di Perin e Andretta: “Non possono dire di continuare a lavorare, perché la loro proposta è di rottura, non di continuità, se hanno fatto tre passi indietro alleandosi con la parte politica che fino a un mese fa era minoranza, abbiano il coraggio di assumersene la responsabilità”.