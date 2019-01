A Vedelago arriva il Carnevale: un appuntamento con la tradizionale sfilata dei carri

In occasione del Carnevale, il Comune e la Pro Loco di Vedelago organizzano la manifestazione “Carnevale a Vedelago” in programma domenica 20 gennaio dalle ore 14.15 in piazza Martiri della Libertà,con il patrocinio dell’Unione della Marca occidentale, dell’Avis e della Pro Loco Castellana.

Una tradizione che si rinnova da 35 anni e che vedrà sfilata di 15 carri allegorici, oltre a 3 gruppi di figuranti, che animeranno le strade e la piazza del centro. La sfilata, per un percorso totale di 600-700 metri, partirà da via Bassanese, per poi risalire in via Papa Sarto e giungere infine in piazza, davanti al municipio. Alla fine del percorso è prevista la consegna di una pergamena a tutti i carri. Non solo i carri ma anche musica, spettacoli ed intrattenimenti per grandi e bambini, a cura di Sofia e Valter Innocente, animeranno la piazza del centro. Per l’occasione l’Avis di Vedelago allestirà un chiosco per tutti gli amanti di brulé, frittelle e crostoli. Il ricavato andrà in beneficenza.