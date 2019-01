Commissioni comunali a Vedelago: aumentano da due a cinque

C’è tempo fino al prossimo 31 gennaio per presentare la propria candidatura per far parte di una delle cinque commissioni comunali istituite dal Comune di Vedelago. L’amministrazione comunale ha prorogato i termini per la presentazione della domande - inizialmente fissata per lo scorso 7 gennaio - spostandola alla fine del mese. Due le novità introdotte dal Comune: il numero delle Commissioni comunali sale da due a cinque per cui a quella dell’Agricoltura e a quella di Ambiente-Ecologia ed Urbanistica si aggiungono quella della Cultura, quella dello Sport e quella della Promozione del territorio, turismo ed attività ricreative.

Inoltre viene ridotto il numero dei componenti che ora è fissato in otto membri: due consiglieri di maggioranza, un consigliere di minoranza e cinque membri esperti, nominati dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, e sulla base dei curricula presentati. Commenta il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta: «Abbiamo voluto ampliare il numero delle Commissioni consiliari per coinvolgere maggiormente i cittadini nei vari temi che interessa l’amministrazione comunale, in particolare la Cultura, lo Sport, la Promozione del territorio, turismo ed attività ricreative. E’ una scelta all’insegna della partecipazione pubblica. Invito pertanto tutti i cittadini interessati a non aver paura di mettersi in gioco dando un contributo prezioso anche per le scelte future della nostra amministrazione».

I cittadini interessati dovranno far pervenire entro o e non oltre le ore 12 del giorno 31/01/2019 la propria candidatura alla nomina di componente di una delle cinque Commissioni comunali. La richiesta di partecipazione alla selezione deve essere presentata utilizzando il modello presente nel sito comunale e consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di Vedelago, Piazza Martiri della Libertà n. 16 tel. 0423/702813, o tramite mail comune@vedelago.gov.it o PEC comune.vedelago.tv@pecveneto.it con indicate chiaramente le generalità, recapito telefonico, cellulare e indirizzo di posta elettronica.