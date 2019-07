Proclamato a Vedelago il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

E’ stata ufficialmente nominato lunedì sera, nel corso del Consiglio comunale di Vedelago, il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, aggiornato dopo le votazioni avvenute domenica 10 giugno. Un primo momento ufficiale si era svolto la sera stessa del 10 giugno nell’ambito dell’evento “Il meglio che c’è” quando il prefetto Maria Rosaria Laganà aveva proclamato la neo-eletta Benedetta Andreazza che prende il posto di Alessia Gastaldin. Il rinnovo del Consiglio ha portato anche alla nomina di Rebecca Gastaldin, eletta vicesindaco, e dei nuovi consiglieri: Francesco Libralato (candidato sindaco che ha ottenuto più del 10% dei voti),Cristopher Cavallin, Tommaso Sbrissa, Andrea Biliato, Giorgia Lazzarini, Francesca Toma e Jacopo Torresan.

Questi si aggiungono ai venti confermati: Aurora Giacometti, Martina De Giorgio, Sofia Poser, Daniel Trifu, Eleonora Vecchiato, Vittoria Foscaro, Dario Andretta, Morris Martinelli, Riccardo Ganz, Giovanni Bordignon, Tommaso De Faveri, Leonardo Pozzobon, Francesco Basso, Andrea Ganz, Martina Durigon, Biagio Gasparetto, Sergio Pappagallo, Emma Cavasin. Nel corso delle serata Nicola Cavasin, presidente del Consiglio comunale, oltre a ringraziare il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri uscenti a cui è stata consegnata una pergamena – Alessia Gastaldin, Michele Massarotto, Giada Cogo, Emanuele Ferro, Mohamed Soufiane, Sebastiano Torresan, Marta Fontana, Arianna Corrata, Emma Libralato ed Christian Pigozzo - ha proclamato il sindaco eletto Andreazza Benedetta, alla quale è stata consegnata e fatta indossare la fascia tricolore accanto al sindaco Cristina Andretta

Emozionata, il sindaco junior, ha commentato: «Ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno scelta e sostenuta per questo ruolo e sono felice che, come me, molti altri studenti si siano messi in gioco si siano esposti per poter partecipare a questo progetto con impegno». «Un grande in bocca al lupo al sindaco e a tutti i ragazzi e le ragazze per questo incarico civile importante. Come amministrazione comunale, cercheremo di fare del nostro meglio, di ascoltarvi e collaborare così da poter creare e fare qualcosa di bello per Vedelago come è già avvenuto in questi primi anni di Consiglio comunale dei ragazzi»: ha commentato il sindaco, Cristina Andretta. Infine, il giovane sindaco uscente Alessia Gastaldin, impossibilitata ad essere presente manda i suoi saluti: «Saluto tutti i nuovi eletti, e vi faccio un in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Quello che porto a casa dalla mia esperienza al consiglio comunale dei ragazzi è imparare ad ascoltare le idee degli altri senza partire prevenuti. Le iniziative migliori nascono dal confronto e dalla condivisione. Vi lascio 3 parole chiave: Rispetto – Collaborazione – Entusiasmo».