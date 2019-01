"Esplorando il futuro": al via la rassegna di incontri dedicati alla scienza

Prende il via venerdì 25 gennaio la seconda edizione della rassegna "Esplorando il futuro" dal Comune di Vedelago-Assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale, un ciclo di tre serate nelle quali tre esperti della divulgazione e dell'innovazione, con preparazione specifica e conosciuti anche a livello internazionale, parleranno di esplorazione spaziale, new economy ed esperienze di viaggi al circolo polare artico. Al primo appuntamento, fissato per il 25 gennaio alle ore 20.30 presso la sala M. Sanson - interverrà Adrian Fartade, laureato in Storia e Filosofia presso l’Università degli Studi di Siena, divulgatore scientifico, che da qualche anno racconta sulla pagina Facebook Link2universe e sul canale YouTube Link4universe le più recenti scoperte in campo astronomico.

Lunedì 1° febbraio alle ore 20.30 presso la sala riunioni della Biblioteca Comunale ad intervenire sarà l’ingegnere Dave Anilkumar, attuale responsabile dell’Unità Innovazione e Trasferimento delle Tecnologie presso l’Agenzia Spaziale italiana e membro del comitato di sorveglianza Space Economy presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Infine, lunedì 8 febbraio alle ore 20.30 presso la sala riunioni della Biblioteca Comunale interverrà il dottor Matteo Feltracco, laureato in Chimica e tecnologie sostenibili presso l’Università Ca’Foscari di Venezia, che attualmente lavora presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per Dinamiche e i Processi Ambientali, svolgendo attività di ricerca presso il Circolo Polare Artico.

Commenta l’assessore alla cultura, Denisse Braccio: «Per il secondo anno proponiamo questa rassegna scientifica rivolta sia ai ragazzi che al pubblico adulto alla quale interverranno relatori di altissimo spessore culturale. E’ un modo per aprire i confini della conoscenza offrendo ai cittadini la possibilità di entrare a contatto con esperti del mondo scientifico e approcciarsi a temi tanto attuali quanto, talvolta, complessi».